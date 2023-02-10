Вашингтон, 10 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. За обещаниями президента США Джо Байдена «стоять с Украиной» стоит желание усилить конфликт, пишет The American Conservative (ТАС).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Абсурдно заявлять, что Украина — самая большая ядерная проблема со времен Карибского кризиса, а затем на одном дыхании выступать за эскалацию, не скатываясь к какому-либо компромиссу», — говорится в материале.

Автор статьи пишет, что «украинский культ» в США позволяет почувствовать значимость американского государства.

«Проще размахивать флагом другой команды, говоря о защите своей границы и своего суверенитета», — пишет The American Conservative.

В статье приводятся слова члена палаты представителей Анны Паулины Луны, которая выступает против отправки американского оружия Киеву.

«Я вижу много боевых ястребов и никаких мирных переговоров», — прокомментировала она ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Флориан Филиппо назвал отправку на Украину денег и военной техники «топливом войны».