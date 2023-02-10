Минск, 10 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Самолёт министерства обороны Белоруссии эвакуировал трёх жительниц республики с детьми из Турции. Об этом 10 февраля сообщили в белорусском МИД изданию БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет. Турция

«Бортом министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы три белоруски с тремя детьми», — сообщили дипломаты журналистам.

По данным белорусского МИД, эвакуированные уже возвращаются в республику «в эти минуты».

Стоит отметить, ранее в МИД Белоруссии сообщили, что сотрудники белорусского посольства в Турции выясняют судьбы сограждан, находившихся в этой стране на момент землетрясения. По последним данным, на связь не выходили двое белорусских граждан.