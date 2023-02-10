Красноярск, 10 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В багажнике машины врача одной из красноярских больниц оперативники нашли 10 килограммов наркотиков. Мужчину задержали и собираются возбудить на него уловное дело. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По словам источника, за 28-летним врачом-терапевтом одной из красноярских больниц уже некоторое время следили сотрудники наркоконтроля. Оперативники знали, что молодой медик завёл сомнительные знакомства и вместе с подельником собирался продать крупную партию наркотических веществ, отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что 9 февраля врач на своей машине отправился в область. На одной из заправок в 15 километрах от города его задержали сотрудники наркоконтроля. Обыскав автомобиль, оперативники нашли в багажнике без малого 10 килограммов наркотиков.

«Из багажника автомобиля 28-летнего задержанного было изъято 20 пакетов… По словам мужчины, вместе со своим знакомым они готовили наркотические средства к последующему сбыту. 45-летний подельник задержанного находится в базе наркозависимых и имеет несколько судимостей, в том числе за распространение наркотических средств», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.