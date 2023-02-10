Архангельск, , 15:54 — REGNUM В рамках развития лесопромышленного комплекса необходимо увеличить глубину переработки леса в России. Поручение об этом дал президент РФ Владимир Путин 10 февраля в ходе совещания по развитию отрасли.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики», — заявил Путин.

В ходе совещания он отметил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины — 82 миллиарда кубометров. Между тем фактические объёмы заготовки недостаточные, а вклад лесного комплекса в ВВП России составляет всего около 1%, подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Архангельской области. Она посвящена развитию лесопромышленного комплекса. Глава государства посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. После знакомства с работой предприятия он проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли.

Накануне, 9 февраля, вице-премьер РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по этой теме с участием глав регионов, представителей федеральных министерств и ведомств, бизнеса. По его итогам Трутнев намерен доложить Путину свои предложения по развитию отрасли.