Внимание всего мира приковано к землетрясению в Турции — его освещают массмедиа, комментируют главы мировых держав, в зону бедствия едут врачи и волонтеры. Но «трагедия в Турции» — это не точное определение для самого мощного землетрясения в регионе за последние 20 лет. За кадром всё время остается соседняя Сирия, пострадавшая сейчас едва ли не больше условно благополучных соседей, в которой всё еще длится гражданская война. Как живется охваченной новым бедствием стране?

Сергей Адамов, , 19:24 — REGNUM «Хвала Богу, мы всё ещё живы, но это было по-настоящему страшно… Я проснулась среди ночи и не поняла, в чём дело. Многие люди решили, что это взрыв или ещё что-то, связанное с войной», — рассказала ИА REGNUM Айюш Ахмад, жительница сирийского города Джабла на берегу Средиземного моря.

Разбор завалов в Алеппо. Сирия. 10 февраля 2023 © Khalil Hamlo / globallookpress

Государственное информагентство SANA недавно привело слова мэра Джаблы Ахмеда Кандиля. Тот рассказал — разрушительные подземные толчки, которые начались 6 февраля, унесли жизни 283 человек, ещё 173 ранено, 19 домов разрушено полностью, еще десять городским властям надо будет снести. Но одно дело статистика, даже такая страшная — почти три сотни одномоментно погибших, и иное дело личное свидетельство.

«Все выбегали из домов, кто что успел взять. Потом пропало электричество, люди ходили в полной темноте, искали близких и боялись заходить в дома», — говорит Айюш Ахмед. Дом, где живет собеседница, не пострадал, но люди остались без электричества и отопления.

«Поэтому мы, как и многие, уехали в деревню, — рассказывает жительница пострадавшего города. — Я вернулась в город, но многие до сих пор опасаются новых толчков и не возвращаются домой. У многих до сих пор дома нет света и тепла, потому что все силы брошены на поиск выживших под завалами. Хвала Богу, я жива, мои родные и друзья в порядке, но психологическое воздействие и тот страх, который был, — они никуда не делись и не исчезнут».

Джабла, которую в полной мере затронуло крупнейшее за последние 20 лет землетрясение на Ближнем Востоке, находится в провинции Латакия. Эта приморская местность давно уже под контролем правительственных войск. Землетрясение, понятно, не делало различий между враждующими сторонами — подземные толчки пришлись и на соседнюю провинцию Идлиб, которую частично удерживают боевики-исламисты, и на те районы, которые удерживает Турция.

К северу от Латакии находится собственно турецкая территория — провинция Хатай, также пострадавшая от стихии. В «топ» новостей 10 февраля вошло сообщение о том, что там, в Хатае были найдены тела двух погибших россиян. Внимание, прикованное к этой трагедии, вполне объяснимо. Но и в целом, как ранее отмечало ИА REGNUM, бедствие, постигшее мирную Турцию, оказалось в фокусе внимания всего мира. Разрушенная почти двенадцатилетней войной Сирия при этом фактически остается за кадром.

По официальным данным министра здравоохранения Сирии, жертвами землетрясения стали 1347 человек в граничащих с Турцией провинциях Латакия, Идлиб, Хасака и Алеппо. Ключевое слово здесь — «официальные данные». В реальности число погибших и раненых может быть в несколько раз больше. В некоторых населённых пунктах вообще нет работающих больниц и медпунктов, так что подсчёт пострадавших вести просто некому. И главное — Сирия до сих пор разделена на зоны контроля между правительством Башара Асада, поддерживаемыми Турцией формированиями на севере и курдской проамериканской администрацией в Рожаве, Сирийском Курдистане.

Руины города Джабла. Сирия. Февраль 2023 Айюш Ахмад © ИА REGNUM

Тяжелее всего в тех районах Сирии, которые находится под контролем боевиков. Только в оккупированном боевиками городе Атариб к западу от Алеппо число жертв оценивается минимум в 148 человек. Такую цифру назвал изданию New York Times врач местной больницы.

По ту сторону линии соприкосновения подтверждают — в захваченных исламистами районах людям достается хуже всего. «Мы работаем с беженцами из занятого боевиками Идлиба. Они держат связь с родственниками, и все рассказывают, что там никому нет дела до пострадавших, — говорит ИА REGNUM волонтёр Красного Полумесяца Хадер Гаргаш, который работает в лагерях беженцев в освобожденной провинции Латакия. По словам собеседника,

в Идлибе «людей достают из-под завалов и их тела просто сваливают в ямы».

«Это всё, что они могут. Тех, кто был ранен, некому лечить. Может, если бы там были какие-то медицинские организации, настоящие волонтёры, как мы, — им бы помогли. Но этого нет, — сетует Гаргаш. — Поэтому там ситуация стала сильно хуже, потому что та помощь, которую они получали, шла из Турции. Теперь у них даже этого не будет. И мы все знаем, кто в этом виноват».

Менее всего от землетрясения пострадали многочисленные лагеря беженцев на контролируемой правительством территории. Здесь нет многоэтажек и вообще — крупных зданий. Но нельзя сказать, что это сильно облегчает работу медиков и добровольцев. «Мы привыкли, что нам приходится работать в трудных условиях, но сейчас это особенно ощущается. У нас всегда не хватает практически всех самых элементарных вещей», — говорит Хадер Гаргаш.

Как рассказывают жители страны, тяжелее всего пришлось городу Алеппо, который осенью 2016-го называли сирийским Сталинградом. После окончания тяжелейших боев с боевиками «Сирийской свободной армии» и джихадистами, длившихся не менее четырех лет, город не опустел. По данным на 2021-й, в освобожденном Алеппо проживало более 2 млн человек. В 2019 году восстановили центральный рынок, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в город начали возвращаться беженцы. И вот — новое бедствие. В отличие от 75-тысячной Джаблы, в миллионнике Алеппо есть многоэтажные здания, которые к тому же серьёзно пострадали от боевых действий. По данным местных властей, число погибших превысило 400 человек, более 700 человек получили ранения.

Город не остается без помощи. Восстановленный аэропорт, который вновь открылся в 2020-м, сейчас принимает гуманитарную помощь из Туниса, ОАЭ, Пакистана и даже Ливии. Наравне с сирийцами в городе действуют спасатели из Алжира и Армении. К ним также присоединились бойцы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), дислоцированные в городе. Вместе с ними действуют и сирийские военные.

«Мы были первыми, кто стали работать на разборе завалов, после местных жителей, — рассказывает ИА REGNUM боец сирийской армии Иса Абдельхассан. — Нам даже не нужно было давать приказ, потому что все ребята готовы помочь, мы только ждали, когда нам скажут, где именно мы нужны. Наверное, у нас самый большой опыт такой работы в мире, потому что очень многие сирийцы разбирали завалы, пытаясь спасти кого-то после обстрелов, как я, например.

Только это было страшнее, чем обстрел, потому что некоторые здания рухнули в один момент и многие люди не успели покинуть верхние этажи.

Наши медики помогали тем, кто пострадал. Был человек, которому пришлось сделать срочную ампутацию ноги, потому что его кости были раздроблены».

Добровольцы сдают кровь во время кампании в защиту турецкого и сирийского народов после смертельного землетрясения. Февраль 2023 © Ashraf Amra / globallookpress

Бойцы правительственных войск на военных грузовиках увозили пострадавших в госпиталь Университета Алеппо, сейчас солдаты жертвуют кровь для пострадавших, рассказал Абдельхассан.

Помощь приходит и из России. Москва продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, сказал 10 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как сообщает Первый канал, открылись пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Турции и Сирии. Российские военные вместе с сотрудниками Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили продуктовые наборы в лагеря беженцев, лишившихся крова, в том числе в том же Алеппо, передал 6 февраля телеканал «Звезда». Но масштаб бедствия таков, что дополнительная помощь не помешает.

Многие сирийцы в эти дни вспоминают суру 99 Корана, которая так и называется — «Землетрясение». Она повествует о событиях конца света, который начнется с природных катаклизмов, после чего каждый человек должен будет предстать перед Судом. Многие полагают, что их страна пережила уже все возможные катаклизмы, от войны и эпидемии холеры до нашествия ядовитых насекомых и землетрясения.

«Всё это происходит из-за тех дел, что сегодня творят люди. Это напоминание Всевышнего для всех нас. Но даже сейчас остаются те, кто не даёт передать помощь пострадавшим, кто наживается на катастрофе. То, что мы переживаем сейчас, может произойти и в других странах, но они думают, что с ними такого никогда не будет», — рассказал один из собеседников ИА REGNUM.