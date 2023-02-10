Москва, 10 февраля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро произошло ЧП. Мужчина упал на рельсы. Об этом 10 февраля сообщил представитель экстренных служб столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

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Собеседник РИА Новости уточнил, что инцидент произошёл на станции «Кузнецкий мост».

«Мужчину вытащили на платформу, живой», ― добавил представитель экстренных служб.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии пассажир упал на рельсы, в связи с чем было остановлено движение поездов в направлении против часовой стрелки.