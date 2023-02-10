Посол РФ Степанов: Россия открыта к диалогу с Канадой, хотя отношения двух стран заморожены

Оттава, , 15:50 — REGNUM Несмотря на то, что на данный момент отношения России и Канады пребывают в состоянии глубокой заморозки, возможности для общения двух стран сохранены и Москва готова вести такой диалог. Об этом 10 февраля рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Оттава (сс) Tony Webster

«Российско-канадские отношения сейчас в глубокой заморозке. С 2014 года не по нашей вине в Оттаве в одностороннем порядке приняли решение свернуть большинство форматов взаимодействия», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат указал, что после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине сотрудничество на уровне регионов и в научно-академической сфере также оказалось заморожено.

«В плане поддержания канала межгосударственного отношения возможности общения сохраняются. Но, наверное, можно охарактеризовать их как холодно-официальные», — пояснил Степанов

При этом он отметил, что неоднократно доносил до канадских властей информацию о том, что российские власти готовы к ведению диалога с Канадой.

«Если в Оттаве заинтересованы услышать позицию Москвы «из первых уст», а не в пересказе своих старших братьев, мы готовы. Пока же команда [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо остаётся в невежестве по своей воле», — добавил посол РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов рассказал, что планы России расширить своё консульское присутствие на территории Канады были заблокированы канадским правительством во главе с премьер-министром Джастином Трюдо.