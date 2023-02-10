Кахраманмараш, , 15:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наблюдаются случаи мародерства в пострадавших от землетрясения городах и провинциях. Об этом лидер государства рассказал в пятница, 10 февраля, в ходе выступления в провинции Адыяман.

Реджеп Эрдоган во время поездок по районам, пострадавшим от землетрясения © IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

«Мы приняли решение о зоне бедствия и чрезвычайном положении. К сожалению, некоторые невежественные люди занимаются мародерством. Введя чрезвычайное положение, государство взяло полномочия по этому вопросу в свои руки <…>», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках аварийно-спасательной операции в турецкой провинции Хатай спасли семилетнюю девочку, пролежавшую под завалами 95 часов.

Отметим, что нынешнее землетрясение в Турции стало вторым по числу жертв в современной истории страны: число погибших достигло 18 991 человека.

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