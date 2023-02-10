Анкара, , 15:47 — REGNUM В Турции выросло число погибших при мощном землетрясении, которое произошло 6 февраля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 10 февраля в провинции Адыяман.

Последствия землетрясения в Турции © IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991 человек», — сообщил Эрдоган.

По его словам, число пострадавших выросло до 75 523 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общее число погибших в Турции и Сирии при землетрясении превысило 20 тысяч человек. В Сирии, по последним данным, жертвами природной катастрофы стали не менее 3162 человек. В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов обрушившегося в результате землетрясения в Турции дома извлекли тела двоих граждан Российской Федерации.