Устьянский район, Архангельская область, , 15:46 — REGNUM Российские деревообрабатывающие предприятия нужно поддержать. Бизнес нуждается в эффективных логистических потоках, заявил 10 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Работа Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК) © Александр Рюмин/ТАСС

Президент заявил, что деревообрабатывающие предприятия и работающие в этой сфере специалисты нуждаются в поддержке.

Поддержка нужна компаниям, «которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе».

По словам президента, бизнесу, занятому в сфере деревообработки, нужно помочь выстроить эффективные логистические потоки, «чтобы наладить связи с новыми предсказуемыми заказчиками и партнерами».

Напомним, президент в рамках рабочей поездки в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс, где осмотрел лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр.

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