Берлин, , 16:11 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц будет участвовать в 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом 10 февраля сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Канцлер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности», — сказала она.

По словам Хофман, программа рассчитана на два дня. 17 февраля он скажет в Мюнхене речь на пресс-конференции, а на вечер того же дня и на 18 февраля у канцлера ФРГ запланированы двухсторонние встречи.

Другой информации Хофман не смогла предоставить, сославшись на то, что программу ещё не спланировали до конца.

Стоит отметить, ранее организаторы Мюнхенской конференции сообщили, что она будет в основном посвящена ситуации на Украине. Председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что в этом году Россию не пригласили на мероприятие.

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