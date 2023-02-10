Минобороны: ВС России уничтожили в ходе СВО 7812 танков и других боевых машин ВСУ

Москва, , 15:38 — REGNUM За время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине российскими войсками было уничтожено в общей сложности 7812 танков и других боевых бронированных машин вооружённых формирований Украины. Об этом 10 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что также за это время ВС РФ было уничтожено 1014 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 4046 артиллерийских орудий и миномётов и 8313 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 ракет американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.