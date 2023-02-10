Иерусалим, , 15:36 — REGNUM В Иерусалиме автомобиль протаранил автобусную остановку. Об этом 10 февраля сообщает израильская газета Haaretz.

Израильская полиция © Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Недавно было получено сообщение о том, что водитель автомобиля врезался в автобусную остановку на перекрестке Рамот в Иерусалиме», ― говорится в сообщении полиции в Twitter.

Также известно, что подозреваемый был обезврежен на месте. Он был опознан как Хусейн Караке, 31-летний отец троих детей из района Исавия в Восточном Иерусалиме.

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По данным аварийно-спасательной службы «Маген Давид Адом», в результате наезда пострадали шесть человек. Ещё один ребенок, около 10 лет, находится в критическом состоянии, два человека находятся без сознания и в тяжёлом состоянии, а двое ― в состоянии средней тяжести.

«Я услышал шум и побежал на место происшествия, ― рассказал один из очевидцев. ― Сначала все подумали, что это был несчастный случай, но потом я услышал выстрелы и понял, что это было нападение».

Полиция предполагает теракт. На место происшествия вызваны крупные силы правопорядка.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 января 21-летний мужчина совершил вооружённое нападение на синагогу в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек, трое получили ранения.

На следующий день в Восточном Иерусалиме произошёл ещё один инцидент. На входе в археологический парк Город Давида стрельбу открыл 13-летний палестинский подросток. Ранены два человека.