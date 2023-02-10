Захарова: борьба с дезинформацией в ЕС подобна «лисам, охраняющим кур»
Москва, 10 февраля 2023, 15:32 — REGNUM Создание в ЕС центра борьбы с дезинформацией подобно «лисам, охраняющим кур». Об этом на брифинге 10 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается анонсированного [ЕС] создания центра борьбы с дезинформацией — это лисы, охраняющие кур», — заявила Захарова.
Официальный представитель МИД России добавила, что, когда НАТО берется за борьбу с дезинформацией, это само по себе смешно на фоне огромного числа недостоверных сообщений, которые распространяются по каналам натовских структур.
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По словам Захаровой, борьба Североатлантического альянса (НАТО) с дезинформацией станет очередным инструментом цензуры, агрессивной пропаганды против России и Китая.
На брифинге Мария Захарова также заявила, что слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о поддержке Евросоюзом средств массовой информации, признанных в РФ иноагентами, подтверждают обоснованность присвоения некоторым СМИ статуса иноагента.
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