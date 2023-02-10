Минобороны: средства ПВО ВС России сбили за сутки 12 беспилотников ВСУ

Москва, , 15:29 — REGNUM За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 ракет американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 10 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий сил противовоздушной обороны России во время работы по целям противника в зоне проведения СВО © Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что это произошло возле населённых пунктов Добролюбовка в Харьковской области, Жовтневое, Червоная Диброва и Голиково в Луганской Народной Республике, Красногоровка в Донецкой Народной Республике и Новопрокофьевка в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российскими ВС в результате наступления подразделений Западной группировки войск на купянском направлении был освобождён от вооружённых формирований Украины населённый пункт Двуречное в Харьковской области.