Москва, 10 февраля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Министры обороны России Сергей Шойгу и Армении Сурен Папикян в пятницу, 10 февраля, в ходе телефонного разговора обсудили вопросы региональной безопасности двух стран. Об этом сообщается в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«В ходе телефонного разговора были обсуждены представляющие двусторонний интерес вопросы, которые касаются региональной безопасности, а также оборонного сотрудничества», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в среду, 8 февраля, в Министерстве обороны Армении дали опровержение данным СМИ о планах нападения на позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как передает ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел России Сергей Лавров и Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор, обсудив сложившуюся между Ереваном и Баку ситуацию.