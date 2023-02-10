Москва, 10 февраля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки в ходе боёв под Херсоном уничтожили три гаубицы ВСУ, а также поразили личный состав противника. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости Гаубицы ВСУ

«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна гаубица «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Высшетарасовка Днепропетровской области Украины, расположенном на берегу Каховского водохранилища, российские бойцы уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Стоит отметить, что днём ранее ВС РФ под Херсоном уничтожили гаубицу «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномёта ВСУ.