Минобороны РФ известило о взятии под контроль поселка Двуречное и уничтожении Ми-8. Главное

Харьков, Украина, , 15:50 — REGNUM Российские войска полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, известило 10 февраля Минобороны РФ. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 352 дня. Ряд значимых событий за последние сутки произошел также на других направлениях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (10.02.2023 г.) Минобороны РФ

На донецком направлении в ходе наступления Южной группировки за сутки уничтожено до 125 украинских военных, два танка и другая техника. Ещё до 100 украинских военных, четыре бронемашины, гаубица Д-20, «Град», РЛС AN/TPQ-50 и склад боеприпасов ВСУ потеряли на краснолиманском направлении.

Также в Минобороны известили об успехах истребительной авиации ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области — сбит вертолет Ми-8 ВС Украины.

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На купянском направлении ВСУ (Вооруженные силы Украины) потери противника составили более 70 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На южндонецком направлении ожесточённые бои велись у населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Потери ВСУ там составили свыше 60 военнослужащих.

Херсонское направление тоже оказалось результативным: там украинские военные тоже понесли потери: 60 украинских военнослужащих. Также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 352-му дню на отдельных направлениях специальной военной операции (СВО) сложилась очень напряжённая обстановка. Дважды за день на подконтрольных Киеву территориях звучали сирены воздушной тревоги.

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