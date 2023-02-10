Москва, , 15:25 — REGNUM Военнослужащие РФ за минувшие сутки ликвидировали до 125 бойцов ВСУ в ходе наступления на донецком направлении. Украинские войска также понесли большие потери в военной технике. Об этом сообщило в ходе брифинга 10 февраля Министерство обороны РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Южная группировка ВС РФ уничтожила два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Помимо этого, в районах населенных пунктов Славянск и Авдеевка в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Стоит отметить, что за последние дни украинские войска несут большие потери в живой силе на донецком направлении. Так, 9 февраля сообщалось о ликвидации в ДНР 90 бойцов ВСУ, днем раньше было уничтожено около 140 украинских военных.

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