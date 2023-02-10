Угледар, ДНР, , 15:29 — REGNUM Два склада боеприпасов ВСУ уничтожены в ходе спецоперации в районе города Угледара (ДНР), сообщил 10 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что в ДНР в районе Угледара и села Пречистовка украинской армии было нанесено поражение оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток».

В результате более 60 украинских боевиков ликвидированы за сутки. Также уничтожен танк, две БМП, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Игорь Конашенков «Кроме того, в районе населённого пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что угледарское и артёмовское направления сейчас самые напряжённые. ВС России заходят в Угледар с юго-востока и с востока, уже «закрепились на окраинах».

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