Москва, 10 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Вероятность повышения ЦБ ключевой ставки возросла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Что дальше? Базово мы по-прежнему считаем вероятным сценарий, при котором ЦБ продолжит держать паузу до середины года, а затем по мере улучшения ситуации перейдет к снижению ставки. То есть регулятор может ограничиться словесными интервенциями. Но, конечно, нельзя отрицать, что вероятность повышения ставки все же возросла», — рассуждает Жорнист.

Но если ЦБ и пойдет на повышение ставки, оно выглядит, скорее, тактическим шагом и вряд ли продлится долго, полагает эксперт.

«Если не случится новых потрясений, ЦБ сможет ненадолго повысить ставку, а потом возобновить ее снижение. Он уже действовал так в конце 2018-го — начале 2019 г. Поэтому стратегически наш взгляд на рынок облигаций не меняется, ждем снижения ставок по мере приближения инфляции к цели», — резюмировал Жорнист.

Говоря о ближайших перспективах, эксперт допустил, что ставки коротких облигаций могут немного подрасти вслед за ужесточением риторики ЦБ, но в длинных бумагах, где доходности и так подросли с начала года, дальнейший их рост маловероятен.

Банк России сохранил размер ключевой ставки на уровне 7,5%. ЦБ сообщил, что «при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».