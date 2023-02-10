Артемовск, , 15:21 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации в районе Артемовска Донецкой Народной Республики поразили пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в пятницу, 10 февраля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Российский вертолет Ка-52 в зоне проведения СВО © Виктор Антонюк/РИА Новости

Также Конашенков добавил, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям противника.

Напомним, что в среду, 8 февраля, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что в Артёмовске на стороне Вооруженных сил Украины боевые действия ведут в большинстве своем иностранные наемники.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Двуречное Харьковской области.

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