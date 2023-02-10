ДНР, 10 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации в районе Артемовска Донецкой Народной Республики поразили пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в пятницу, 10 февраля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Российский вертолет Ка-52 в зоне проведения СВО

Также Конашенков добавил, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям противника.

Напомним, что в среду, 8 февраля, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что в Артёмовске на стороне Вооруженных сил Украины боевые действия ведут в большинстве своем иностранные наемники.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Двуречное Харьковской области.