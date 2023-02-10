Москва, 10 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российскими Вооружёнными силами (ВС) в результате наступления подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении был освобождён от вооружённых формирований Украины населённый пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом 10 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий артиллерийского расчета САУ наводит орудие в ходе выполнения боевой задачи в Харьковской области

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населённый пункт Двуречное Харьковской области», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что за сутки российские армейские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике украинских войск населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, а также Гряниковка и Берестовое Харьковской области.

Кроме того, официальный представитель Минобороны добавил, что всего за сутки враг потерял на купянском направлении свыше 70 военных, а также две БМП, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Боровая Харьковской области.