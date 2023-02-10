Дамаск, , 15:18 — REGNUM Ситуация, сложившаяся в Сирии на фоне разрушительного землетрясения, политизируется Западом. Об этом 10 февраля во время посещения Алеппо на севере Сирии заявил президент республики Башар Асад.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Естественно, что Запад политизирует ситуацию», ― подчеркнул глава государства.

Читайте также: В Сирии увеличивается число погибших во время землетрясения

При этом, по его словам, что касается гуманизма, то «он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Сильные подземные толчки ощущались и на территории Сирии. По последним данным, в САР жертвами природной катастрофы стали не менее 3162 человек, а в Турции — более 17,6 тысячи человек.

Ранее по теме: МИД России призвал страны Запада снять санкции против Сирии

Ранее в МИД России призвали страны Запада немедленно снять санкции против Сирии после произошедших в Арабской Республике землетрясений. С таким же призывом выступили в ООН. Отмечается, что продолжающие действовать введённые против Сирии санкционные меры как минимум затрудняют для других стран участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и оказание помощи сирийскому населению.