Дамаск, 10 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся в Сирии на фоне разрушительного землетрясения, политизируется Западом. Об этом 10 февраля во время посещения Алеппо на севере Сирии заявил президент республики Башар Асад.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Естественно, что Запад политизирует ситуацию», ― подчеркнул глава государства.

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При этом, по его словам, что касается гуманизма, то «он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Сильные подземные толчки ощущались и на территории Сирии. По последним данным, в САР жертвами природной катастрофы стали не менее 3162 человек, а в Турции — более 17,6 тысячи человек.

Ранее по теме: МИД России призвал страны Запада снять санкции против Сирии

Ранее в МИД России призвали страны Запада немедленно снять санкции против Сирии после произошедших в Арабской Республике землетрясений. С таким же призывом выступили в ООН. Отмечается, что продолжающие действовать введённые против Сирии санкционные меры как минимум затрудняют для других стран участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и оказание помощи сирийскому населению.