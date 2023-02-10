Москва, 10 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Об этом 10 февраля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащие артиллерийского расчета САУ в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО

По его словам, огнем российской артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, боевуюмашину реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, 9 февраля ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) два района Донецка.