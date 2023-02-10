Москва, 10 февраля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ, сбит в Запорожской области. Об этом сообщил 10 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Павел Капустин/РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения СВО

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Терновка.

«Авиацией ВКС России … сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ были сбиты за сутки российскими войсками в зоне спецоперации.