Москва, , 15:10 — REGNUM Подразделения российской Западной группировки войск в ходе специальной военной операции освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Артиллерия ВС России в зоне проведения СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

Также Конашенков добавил, что на данном направлении за последние сутки потери ВСУ составили 70 человек личного состава. Также Вооруженные силы РФ уничтожили две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую установку М777 и гаубицу Д-30.

Отмечается, что российская авиация при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе Вооруженных сил Украины в районах Гряниковки и Беретового Харьковской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о скором освобождении города Херсона российскими военнослужащими.

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