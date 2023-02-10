Берлин, 10 февраля 2023, 15:09 — REGNUM Германия не располагает какими-либо данными в пользу версии Сеймура Херша о том, что США и Норвегия организовали взрывы «Северных потоков», сообщила 10 февраля журналистам спикер германского правительства Кристиане Хоффманн.

Северный поток
Северный поток
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье», — заявила Хоффманн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственную версию повреждения «Северного потока» и «Северного потока — 2», которое произошло в конце сентября 2022 года, изложил в статье на своём сайте 8 февраля американский журналист Сеймур Херш.

По его данным, на СП и СП-2 взрывчатка была установлена в июне 2022 г. американскими военными во время натовских учений Baltops 22. Взрывы произошли после того, как норвежские ВМС, сбросив с патрульного самолёта гидроакустический буй, активировали взрывные устройства.

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