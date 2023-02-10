Берлин, 10 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Германия не располагает какими-либо данными в пользу версии Сеймура Херша о том, что США и Норвегия организовали взрывы «Северных потоков», сообщила 10 февраля журналистам спикер германского правительства Кристиане Хоффманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье», — заявила Хоффманн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственную версию повреждения «Северного потока» и «Северного потока — 2», которое произошло в конце сентября 2022 года, изложил в статье на своём сайте 8 февраля американский журналист Сеймур Херш.

По его данным, на СП и СП-2 взрывчатка была установлена в июне 2022 г. американскими военными во время натовских учений Baltops 22. Взрывы произошли после того, как норвежские ВМС, сбросив с патрульного самолёта гидроакустический буй, активировали взрывные устройства.