Варшава, 10 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Польша не исключает закрытия пунктов пропуска с Белоруссией. Об этом журналистам 10 февраля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Матеуш Моравецкий

«Мы закрыли пограничный переход в «Бобровниках», — сказал Моравецкий.

В Белоруссии же назвали планируемое закрытие Варшавой пункта пропуска «антигуманным», так как это вредит бизнесу, перевозчикам, и гражданам.

«Поводом является напряжение обстановки», — добавил премьер-министр Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 10 февраля заявил, что необходимо проанализировать последствия, которые может иметь для России закрытие польскими властями пункта пропуска «Бобровники».