Москва, , 15:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму участникам шестого съезда Национальной родительской ассоциации. Глава государства поздравил их с десятилетием создания организации, а также назвал её надежным партнером государства в ряде ключевых сфер, касающихся семьи и детства.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Путин, за десять лет Национальная родительская ассоциация объединила в одну организацию большое число участников из многих регионов России. Среди них родители, педагоги, эксперты и другие заинтересованные лица.

«Национальная родительская ассоциация <… > зарекомендовала себя надёжным партнёром государства в таких ключевых сферах, как охрана здоровья детей, повышение общественного статуса и авторитета семьи, совершенствование образования и профессионального становления юношей и девушек, решение демографических и экологических проблем, модернизация профильной нормативно-правовой базы»,— говорится в тексте телеграммы.

Президент в своем обращении также высоко оценил работу НРА, направленную на патриотическое воспитание молодежи.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Национальной родительской ассоциации предложили расширить школьные «Разговоры о важном» для родителей. В частности, они считают важным сделать тематические родительские собрания, где обсуждали бы не только «покупку штор».

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