Путин осмотрел в Архангельской области лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса

Архангельск, , 15:00 — REGNUM Лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса осмотрел 10 февраля президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Архангельскую область.

Во время посещения Устьяновского лесопромышленного комплекса (УЛК) © Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

В сопровождении руководства предприятия российский лидер поднялся в оснащенную современным оборудованием операторскую цеха, в которой на экранах можно наблюдать все этапы работы с древесиной на предприятии.

Также после этого Путин осмотрел семеноводческий центр предприятия и ознакомился с информационными стендами о группе компаний (ГК) «УЛК».

Отметим, позднее глава Российского государства проведёт по видеосвязи совещание по вопросам отечественной лесопромышленной отрасли, также в программе его поездки намечена встреча с губернатором региона Александром Цыбульским.

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