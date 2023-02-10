Путин осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса
Архангельск, 10 февраля 2023, 15:00 — REGNUM Лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса осмотрел 10 февраля президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Архангельскую область.
В сопровождении руководства предприятия российский лидер поднялся в оснащенную современным оборудованием операторскую цеха, в которой на экранах можно наблюдать все этапы работы с древесиной на предприятии.
Также после этого Путин осмотрел семеноводческий центр предприятия и ознакомился с информационными стендами о группе компаний (ГК) «УЛК».
Отметим, позднее глава Российского государства проведёт по видеосвязи совещание по вопросам отечественной лесопромышленной отрасли, также в программе его поездки намечена встреча с губернатором региона Александром Цыбульским.
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