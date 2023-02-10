Бангкок, 4 мая, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Официально коронован король Таиланда Маха Вачиралонгкон (Рама Х). Завершилась основная часть церемониала официальной коронации в Бангкоке. Церемонию коронации транслируют 4 мая в прямом эфире все телеканалы Таиланда.

The Public Relations Department Король Маха Вачиралонгкорн, Рама X

В 08:00 мск король возложил себе на голову корону династии Чакри, которую ему передали потомственные брахманы и высшие сановники королевства.

В 08:20 старший брахман, который является и церемониймейстером двора, объявил полное имя и титулы монарха, добавив к ним приставку «Прабат». Это означает, что король Рама Х официально коронован, а церемония коронации подтвердила его божественный статус.

После коронации Рамы X был зачитан указ о присвоении супруге монарха королеве Суттхиде Вачиралонгкон статуса коронованной королевы Таиланда.

Стоит отметить, что свадьба короля и королевы Таиланда состоялась несколькими днями ранее официальной церемонии коронации. Супруга монарха и генерал Суттхида Вачиралонгкон, ранее являлась главой личной охраны короля.