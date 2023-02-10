Краснодар, , 15:25 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл с 20:00 10 февраля бессрочный жёлтый уровень террористической опасности на территории Темрюкского района. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба краевой администрации.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательные службы и медучреждения должны продолжать работать в режиме повышенной опасности. Места массового скопления людей необходимо дополнительно охранять, проводить там досмотры автомобилей. Кроме того, вводится повышенный контроль за мигрантами.

Напомним, жёлтый уровень террористической опасности на территории Темрюкского района действует с 8 октября 2022 года в связи с терактом на Крымском мосту. Ранее этот режим был временный и его продлевали.