Алеппо, Сирия, , 14:58 — REGNUM После разрушительного землетрясения в Сирии сложилась критическая ситуация. Об этом 10 февраля во время посещения места разбора завалов в Алеппо на севере Сирийской Арабской Республики заявил президент страны Башар Асад.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем её возможности», ― отметил глава государства.

Он также заверил, что власти сделают всё возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим. По словам Асада, сюда будут направлены «все резервы государства».

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Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Несколько дней спустя на территории страны было зафиксировано четыре сейсмических события. Магнитуда достигала 5,3.

Сильные подземные толчки ощущались и на территории Сирии. По последним данным, в САР жертвами природной катастрофы стали не менее 3162 человек, а в Турции — более 17,6 тысячи человек.