Российские военные отразили попытку высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Херсон, , 14:53 — REGNUM Бойцы ВС РФ в Херсонской области отразили попытку высадки диверсантов на левом берегу Днепра. Диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на эту территории по воде и была выслежена с помощью российских беспилотников. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечено, что диверсантов, совершавших очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра, смогли обнаружить разведчики. Они передали координаты предполагаемого места высадки на командный пункт батальона. После чего огнем из стрелкового оружия группа диверсантов ВСУ была уничтожена.

Напомним, двумя днями ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытках украинской стороны переправить группу диверсантов в левобережную часть региона.

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