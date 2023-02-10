Санкт-Петербург, 10 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Российская Федерация остается главным стратегическим союзником республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Россия остается для нас стратегическим союзником, и мы не предадим его. Как бы нас ни склоняли к этому извне», — заявил глава минобороны в ходе визита в Государственный университет имени Скорины в Гомеле в пятницу, 10 февраля.

Также Хренин отметил важность регулярных совместных учений военнослужащих России и Белоруссии и указал на прекрасную слаженность летчиков, готовых выполнять задачи различной сложности.

Ранее издание Sputnik сообщало, что российская сторона готовится передать в собственность Белоруссии морской перегрузочный комплекс «Бронка» санкт-петербургского порта.