Москва, , 14:46 — REGNUM В России намерены отслеживать планы США по размещению в Японии гиперзвуковых ракет, сообщила на брифинге 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Намерены внимательнейшим образом отслеживать любые приготовления к практической реализации упомянутых планов», — заявила Захарова.

По её словам, начало приготовлений со стороны США будет означать качественное изменение региональной ситуации в области безопасности.

Мария Захарова подчеркнула, что данная информация требует дополнительной перепроверки, но отсутствие официальных опровержений со стороны властей США и Японии «говорит само за себя».

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Как ранее сообщало Global Times, НАТО заинтересовано в моделировании в Индо-Тихоокеанском регионе конфликта, направленного на создание сдерживающих Китай сил.