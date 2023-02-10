Запад продвигает идею рыночной экономики, но ввёл потолок цен на российскую нефть — Лукашенко

Минск, , 14:54 — REGNUM США и страны Запада внедрили тезис, что «демократия и свободный рынок спасут мир», но сами нарушают принципы рынка. Об этом 10 февраля заявил на совещании по ценообразованию президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал западные санкции, наложенные на Россию и Белоруссию. Президент указал на неправомерность экономических ограничений, в том числе установления потолка цен на российскую нефть.

«Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что напоминает об этом, чтобы в руководстве республики принимали такие решения, которые в первую очередь выгодны для народа.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что введение потолка цен на российские нефтепродукты приведёт к дисбалансу на рынке и навредит европейским потребителям. В РФ запретили добывающим нефть компаниям работать по договорам, где предусмотрено ограничение цен на продукцию.

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