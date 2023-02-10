Минск, 10 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. США и страны Запада внедрили тезис, что «демократия и свободный рынок спасут мир», но сами нарушают принципы рынка. Об этом 10 февраля заявил на совещании по ценообразованию президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Он прокомментировал западные санкции, наложенные на Россию и Белоруссию. Президент указал на неправомерность экономических ограничений, в том числе установления потолка цен на российскую нефть.

«Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что напоминает об этом, чтобы в руководстве республики принимали такие решения, которые в первую очередь выгодны для народа.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что введение потолка цен на российские нефтепродукты приведёт к дисбалансу на рынке и навредит европейским потребителям. В РФ запретили добывающим нефть компаниям работать по договорам, где предусмотрено ограничение цен на продукцию.