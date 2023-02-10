В Днепропетровске приостановили работу электротранспорта и выключили наружное освещение

Днепропетровск, Украина, , 14:45 — REGNUM В Днепропетровске приостановили работу электротранспорта, а также выключили наружное освещение. Об этом 10 февраля написал мэр города Борис Филатов в своём телеграм-канале.

Днепропетровск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Филатов, в настоящее время городские системы жизнеобеспечения работают штатно с определенными контролируемыми ограничениями, при этом для горожан сохраняются плановые графики отключений электроэнергии.

«На данный момент принято решение об отмене работы электротранспорта и наружного освещения, но надеюсь, что уже завтра снова заработают», — уточнил он в своём сообщении.

При этом ранее на контролируемой Киевом части Украины была объявлена масштабная воздушная тревога, продолжавшаяся 3,5 часа.

Отметим, в Минобороны не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.