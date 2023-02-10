Донецк, , 14:41 — REGNUM В настоящее время бои идут по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 февраля в эфире Первого канала сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО © РИА Новости

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При этом он отметил, что «наиболее острыми направлениями» являются угледарское и артёмовское. По словам Гагина, российские войска заходят в Угледар с юго-востока и с востока города.

«Закрепились на окраинах. Идут очень серьёзные ожесточенные артиллерийские и танковые дуэли», ― добавил он.

При этом советник Пушилина указал на «неплохое оснащение» и достаточно большое количество личного состава ВСУ.

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Ян Гагин заявил, что успешные боевые действия группа «Вагнер» ведёт в Артёмовске. Однако, по его словам, наступление затрудняют плотная жилая постройка и наличие гражданских.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что подразделения Вооружённых сил РФ заняли несколько улиц в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Также, по его словам, на данный момент российские войска продвигаются в направлении трассы на Константиновку, которая является единственной трассой, по которой осуществляется снабжение ВСУ в Артёмовске.

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