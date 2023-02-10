Киев, , 14:38 — REGNUM Воздушную тревогу повторно объявили 10 февраля во всех украинских регионах.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В Харьковской области режим воздушной тревоги ввели в 14:13 мск, затем, к 14:19 мск, его распространили по всем областям, включая Киев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Режим тревоги ввели во всей областях почти одновременно.

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