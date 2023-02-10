Архангельск, , 14:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, прибыл в Архангельскую область с целью обсуждения вопросов развития лесопромышленного комплекса.

Владимир Путин © Сергей Карпухин/ТАСС

Рабочая программа начнется с посещения президентом государства Устьянского лесопромышленного комплекса. После этого Путин по видео-конференц-связи проведет совещание по вопросам развития отрасли.

Как следует из рабочей программы главы государства, у Путина также запланирована встреча с губернатором региона Александром Цыбульским.

Напомним, что в 2018 году группа компаний УЛК (Устьянский лесопромышленный комплекс) стала крупнейшим в России лесным холдингом по масштабам заготовки и производству пиломатериалов.

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