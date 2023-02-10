Архангельск, 10 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, прибыл в Архангельскую область с целью обсуждения вопросов развития лесопромышленного комплекса.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин

Рабочая программа начнется с посещения президентом государства Устьянского лесопромышленного комплекса. После этого Путин по видео-конференц-связи проведет совещание по вопросам развития отрасли.

Как следует из рабочей программы главы государства, у Путина также запланирована встреча с губернатором региона Александром Цыбульским.

Напомним, что в 2018 году группа компаний УЛК (Устьянский лесопромышленный комплекс) стала крупнейшим в России лесным холдингом по масштабам заготовки и производству пиломатериалов.