Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Чтобы оказывать помощь Сирии, пострадавшей от землетрясения, в ООН призвали отменить ряд санкций, введенных ранее против республики. С таким предложением выступила региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке Коринн Флейшер.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

В частности, организация столкнулась с проблемой ввоза в Сирию лекарственных средств и оборудования, а также удобрений.

«Мы объединяем усилия для их вывоза, потому что гуманитарному сообществу необходимо иметь возможность ввозить лекарства, удобрения и другое оборудование в Сирию. Так что да, нам нужно снять некоторые санкции», — заявила дипломат в ходе брифинга.

Напомним, Сирии после разрушительного землетрясения оказывает помощь ограниченное количество стран из-за ранее введенных против нее санкций Запада. В частности, принимают участие в ликвидации последствий землетрясения в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама российские военнослужащие и сотрудники МЧС. С 6 февраля ими спасены из-под завалов 47 человек, медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 38,5 тонны гуманитарной помощи.