Кишинёв, , 14:37 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица уходит в отставку. Об этом она объявила 10 февраля на брифинге.

Наталья Гаврилица © EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

Она отметила, что была главой молдавского правительства полтора года, но пришло время покинуть данный пост. Проделанную работу она считает успешной, а на недоработки якобы повлияла недостаточная поддержка в стране.

«Если бы правительство пользовалось такой же поддержкой внутри страны, как и за рубежом, то мы сделали бы больше», — сказала Гаврилица.

Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку, о чём сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом», — написала она про ушедшее в отставку правительство.

Напомним, правительство Гаврилицы было сформировано в августе 2021 года прозападной партией Санду «Действие и солидарность». Уже осенью в стране начался энергетический кризис, впоследствии переросший в кризис во всех отраслях экономики. Оппозиционные партии около года требовали отставки этого правительства, заявляя о его некомпетентности.

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