Оттава, 10 февраля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Планы России расширить своё консульское присутствие на территории Канады были заблокированы канадским правительством во главе с премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом 10 февраля рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Здание МИД России

«Команда Трюдо все это заблокировала», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли быть расширено консульское присутствие РФ в Канаде, в частности, будет ли открыто в 2023 году консульство России в Ванкувере.

При этом Степанов отметил, что канадские власти на фоне деклараций о своей приверженности политике мультикультурализма ограничивают доступ граждан России к получению консульских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз и его союзники усиливают деятельность по использованию заблокированных российских активов для удовлетворения нужд Украины.